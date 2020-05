Zbardhet dosja belge e dy vëllezërve nga Tropoja, si drejtonin bandën nga lokal ‘Komanova’

Një hetim i nisur 11 muaj më parë në prokurorinë e Tiranës, ka nxjerrë zbuluar aktivitet kriminal në qytetin Gent të Belgjikës, të dy vëllezërve Tropojanë Edmond dhe Shkëlzen Hoxha, të cilët shpesh janë identifikuar dhe me emrat “Luan” dhe “Edi”.

Kjo dosje hetimore flet për një grup kriminal shqiptar që vepronte në Belgjikë, në fushën e krimeve me karakter prostitucioni, trafikim klandestinësh, drogë dhe deri në vrasje. Çështja tashmë ka hedhur dritë edhe mbi posedimin e pasurisë mbi 3.7 milionë euro që posedojnë dy vëllezërit Hoxha nga Tropoja, ku makina luksoze apartamente, dy lokale në bllokun e pallateve “Gintash” në Tiranë, sipërfaqe toke, motor dhe mbi 4 garazhe janë sekuestruar tashmë.

“Shqiptarja.com” hedh dritë mbi aktivitetin kriminal të dy vëllezërve tropojanë dhe anëtarëve të bandës kriminale që ata drejtonin në Belgjikë. Sipas të dhënave në datat 2 dhe 3 mars 2009 policia federale në Gent të Belgjikës janë arrestuar disa persona, mes tyre dhe vëllezërit Hoxha, Edmondi dhe Shkëlzeni.

Gjithashtu mes personave të arrestuar ka qënë dhe Luan Gjekaj, Ylber Mataj, Burhan Krasniqi, Eriald Miraçi. Nga të dhënat hetimore rezulton se këta persona kanë qënë pjesë e grupit prej gati 20 shqiptarë, të proceduar në dosjen “Girana” në Belgjikë. Të gjithë këta persona janë akuzuar dhë dënuar për akuzën e “Pjesëmarrje në organizatë kriminale”,”Trafikim të qenieve njerëzore me qëllim shfrytëzimi të prostitucionit,“Vjedhje në bashkëpunim”.

Një ndër personat që autoritet belge e kanë konsideruar si më aktivin në veprimtari kriminale është Edmond Hoxha. Ky person ka qenë anëtar i një grupi kriminal të përberë prej 20 shqiptarësh të cilët janë përfshirë në disa vjedhje supermarketesh dhe vjedhje të kamionëve, ngjarje këto të ndodhura kryesisht në rrethinat e Brukselit dhe se ky grup kriminal vepron nga kafja “Kumanova” që ndodhet në Laken të Brukselit.

Sipas dosjes hetimore thuhet se një kamion i ngarkuar me orë “Festina” është vjedhur në Hollandë dhe orët janë shitur ne Antverp, Belgiikë. Gjithashtu janë vjedhur dhe një sasi e madhe parfumesh. Gjithashtu rezulton se nga viti 2002 deri në vitin 2009, Edmond Hoxha ka qënë i burgosur në Belgjikë, për veprën penale të “Trafikimit dhe shfrytëzimit të prostitucionit”.

Njëherësh rezulton se në 14 janar 2018 Edmond Hoxha është arrestuar dhe dënuar për akuzën e “Falsifikimit të dokumenteve”. Ndërsa vëllai tjetër, Shkëlzen Hoxha, rezulton se ka qënë në kërkim prej datës 20 mars 2009 nga Interpoli i Belgjikës kërkim i cili është urdhëruar pas një vendimi të marë nga gjykata e Gentit në datën 13 shkurt 2009, për akuzat e “Krijimit të organizatës kriminale”, “Trafikimit të qenieve njerëzore”, “Shfrytëzimit të prostitucionit” dhe “Trafikimit të lëndëve narkotike”.

Por në 17 dhjetor 2009 e njëjta zyrë e Interpol, ka njoftuar anulimin nga kërkimi ndërkombëtar i Shkëlzen Hoxhës, pasi ka rezultuar se në 21 tetor 2009 është kryer ekzekutimi i dënimit të tij.

Sipas informacioneve Shkëlzen Hoxha është ekstraduar nga Shqipëria për në Belgjike ose anasjelltas. Thuhet se ky shtetas ka kryer një vrasje para disa vjetësh ne Gent, personin e ka qëlluar brenda në makinë.

Prej 11 muaj prokuroria e Tiranës, ka hetuar dy vëllezërit Hoxha nga Tropoja, ku momentalisht janë identifikuar pasuritë që nuk justifikohen nga pikëpamja ekonomike, si dhe dyshohet se burimi i te ardhurave dhe fondeve te investuara nga dy vëllezërit, janë si rrjedhojë e aktiviteteve kriminale të kryera në Belgjikë.

Sipas informacioneve të marra në rrugë operative, për Edmond dhe Shkëlzen Hoxha, dhe familjar të tyre, rezulton se zotërojnë shuma parash, në llogari bankare të çelura në bankat e nivelit të dytë, si dhe kanë kontrata noteriale, shit-blerje pasurish të luajtshme dhe paluajtshme kryesisht në qytetet Tiranë dhe Sarande, si dhe në rrethe të tjera.

Përfitime dhe të ardhura këto të cilat dyshohen se kanë prejardhje nga aktivitetit kriminal i të dy vëllezërve në Belgjikë, ku dhe rezultojnë të jenë dënuar për disa vepra penale. “…dy vëllezërit nuk rezultojnë të kenë biznese në emër të tyre dhe familjarëve për të justifikuar këto investime…”-thuhet në dosjen hetimore.

Nga një komunikim i datës 22 korrik 2019 i policisë së Tiranës me autoritetet e Malit të Zi, rezulton se vëllezërit Edmond dhe Shkëlzen Hoxha, nuk janë të skeduar për aktivitet kriminale në këtë shtet. Ata njihen vetëm për hyrje-dalje në kufi dhe qëndrim në disa rezidenca turistike në Malin e Zi. Nga hetimi pasuror ka rezultuar se në emër të dy vëllezërve ishin të regjistruara dhjetëra pasuri të paluajtshme dhe disa llogari bankare në bankat e nivelit të dytë.

Në analizë të gjithë materialit hetimore dhe pas dyshimeve se burimi i fondeve të investuara nga dy vëllezërit kanë prejardhje nga aktiviteti kriminal i tyre në Belgjikë, është vendosur sekuestrimi i pasurime me qëllim parandalimin e tjetërsimit tek persona të tretë.

Edmond Hoxha disponon:

Apartament me sipërfaqe 70.70m Laprakë Tiranë

Apartament me sipërfaqe 151.56m2 Laprake Tiranë

Apartament me sipërfaqe 105.60m2, ndodhur ne “Laprakë Tirane”.

Apartament me sipërfaqe 105.60m2, ndodhur ne Laprake

Apartament, me sipërfaqe 58.40m2, ndodhur ne Rruga “Koli Band’, Tiranë.

Automjet “Land Rover në emër të Edmond Hoxha

Automjet BMW X5

Automjet BMW730

Pasuri në emër të Shkëlzen Hoxhës

Garazh me siperfaqe 56m2

Garazh me siperfaqe 56m2

Garazh me siperfaqe 56m2

Garazh me siperfaqe 56m2

Garazh me sipërfaqe 215 m2

Garazh me sipërfaqe 56m2

Njësi me sipërfaqe 229.28,m2

Njësi me sipërfaqe 186.48.m2

Garazh me sipërfaqe 16.32

Automjetin e markës “Lancia”

Motor i markes Piaggio

Bar-Kafe,në bllokun Gintash në Tiranë

Bar-Kafe e dytë në Gintash në Tiranë