Rikthehet trafiku në Kukës, qytetarët në rrugë pa masa mbrojtëse

Kukësi si zonë e gjelbër e ka nisur me trafik të dendur të automjeteve dhe lëvizje të shtuar të qytetarëve këtë të hënë, favorizuar edhe nga moti me diell.

Kjo ka sjellë dhe mosrespektim të masave duke bërë që qytetarët të humbasin ndërgjegjësimin, pa kuptuar se masat e distancimit social qëndrojnë edhe për zonën e gjelbër.Trafiku është i rënduar dhe prej faktit se tashmë automjetet mund të lëvizin lirisht në zonat e gjelbra, por jo ato të kuqe.

Për këtë arsye policia rrugore në hyrje -daljet e qytetit ka hequr edhe shenjat ndaluese, por pa hequr dorë me kontrollet në qytet. Kukësi është përfshirë në zonat e gjelbra pasi aktualisht nuk ka raste aktive me koronavirus dhe nëse nuk do të ketë raste nga burime të reja, do të mbetet në hartën ish zonave të prekura me Covid-19 në vendin tonë.