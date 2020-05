Pandemia nuk e ndal Arilenën, publikon këngën e anuluar të Eurovision

Këngëtarja Arilena Ara u shpall fituese e “Festivalit të 58-të të RTSH-së”, duke fituar kështu mundësinë të përfaqësojë Shqipërinë në festivalin ndërkombëtar “Eurovision”.

Megjithatë, emergjenca Covid-19 bllokoi çdo aktivitet dhe festivali i parashikuar të mbajet në muajin maj mbeti pezull.

Ky festival do të mbahet në të njëjtin vend, një vit më pas, por ende nuk dihet nëse këngët e këtij viti do të këndohen në 2021 apo do të zgjidhen të tjera. Pavarësisht kësaj, Arilena Ara e ka çuar deri në fund punën me projektin e saj dhe mbrëmjen e sotme ka dhënë lajmin e bukur.

Kënga “Shaj” në gjuhën angleze “Fall from the sky” është publikuar në Youtube, së bashku me videoklipin zyrtar.

Arilena shfaqet e veshur me të bardha dhe interpreton plot emocion këngën me të cilën ka përfaqësuar denjësisht vendin tonë.