Pandemia kura/ Çmendet çmimi i ilaçeve antiCovid

Disa ilaçe ekzistuese mund të na ndihmojnë në përballimin e pandemisë së koronavirusit teksa presim vaksinën.

Por çmimet e larta nga kompanitë farmaceutike me siguri do të nënkuptojnë se, edhe nëse këto ilaçe vërtetohen të jenë efektive, shumë njerëz të sëmurë nuk do të arrijnë tër përfitojnë trajtimin e tyre, thotë “The Guardian”.

Duke cituar një studim të publikuar këtë muaj nga Journal of Virus Eradication, gazeta thotë se nëntë prej ilaçeve të identifikuara si trajtime të mundshme për Covid-19, janë në faza të ndryshme të provave klinike në nivel global. Ekipi i studiuesve hodhi një shikim edhe mbi cmimet me të cilat shiten ato në vende ku të dhënat ishin të disponueshme. Pastaj llogaritën edhe sa mund të jetë kostoja e përgjithshme e prodhimit të tyre. kështu rezultoi se sofosbuvir, një medicament që përdoret aktualisht për të trajtuar hepatitin C, kushton rreth 5 dollarë për t`u bërë, por në listën aktuale të cmimeve në SHBA, në krah të tij shënohet 18.610 dollarë.

Pirfenidone, një ilaç i përdorur për fibrozën e mushkërive, kushton rreth 31 dollarë për një trajtim 28-ditor. Në Shtetet e Bashkuara, vazhdon artikulli, cmimi i trajtimit shkon 9,606 dollarë, ose 6,513 dollarë nëse pacientët kanë mundësi ta aksesojnë përmes Departamentit të Cështjeve të Veteranëve. Në Mbretërinë e Bashkuar, ky trajtim shkon në mbi 2.500 dollarë dhe në Francë, më shumë se 2.300.