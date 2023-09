Infermieri reagon për dhunën ndaj aktivistes: Me çfarë të drejte i fusin duart një gruaje?!

Protesta e zhvilluar dje në Sheshin Skënderbej degjeneroi pas ndërhyrjes së policisë.

Kujtojmë se mediat dje u pushtuan nga pamjet e aktivistet Ira Kurti e cila u tërhoq zvarrë nga disa punonjës policie dhe po ashtu ata tentuan ta fusnin me dhunë në furgon.

Nga situate e krijuar aktivistja ka humbur ndjenjat ndërsa të shumta ishin reagimet kritike pas ngjarjes.

Ndër personat që kanë reaguar është edhe infermieri Frrok Bardhi i cili ka kritikuar edhe dhunën e ushtruar nga personeli mjekësor ndaj qytetares.

Në një shkrim në Facebook ai thotë se nuk lejohet që asnjë nga personeli i Urgjencës të marrë me dhunë një qytetare për ta dërguar në spítal apo rajon policie.

Kush i detyron, personelin e Urgjencave, të vënë dorë mbi qytetarët? Është e ndaluar me ligj, që asnjë pacient, e aq më shumë asnjë qytetar nuk mund të preket, urdhërohet jashtë dëshirës së tij, edhe në raste kur është rëndë, të dërgohet në Spital apo Rajon Policie. Kush ka urdhëruar ekipin mjekësor, apo ata Infermierja dhe Shoferi e kanë bërë me zell dhe me dëshirë. Po qarkullon një video nga një media vizive, ku duket qartë dhuna e personelit mjekësor mbi një Grua.

Ku e marrin të drejtën këta? Kush i urdhëron? Janë militantë, mercenar apo personel mjekësor? Kjo është QKUM=tha apo 127 pra, për të gjithë ata që nuk e dine.

Ai po ashtu shtoi së ligji e dënon ashpër dhunën e tyre. Më pas ngre pyetjen se me çfarë të drejte dhe nga kush urdhërohen këta persona që të prekin një grua?

Infermieren dhe shoferin nuk i njoh, janë të vonshëm, kanë filluar punë në urgjence pasi më kanë hequr nga puna. Por Mjeku më habit edhe pse nuk ka qenë ndonjë adap për këto lloj punësh asnjëhere. Ligji i ndalon. Video që infermierja dhe shoferi e shtyjnë deri në përplasje është e dënueshme. Dhe i lutem Qyetares, ti denoncojè këta dhùnues. Ligji i dènon. Ligji është i ashpër. Por edhe kanuni është i ashpër. Me çfarë të drejte, i fusin duart një gruaje, një nëne, një motre. Kush janë këta lloj mercenarësh, nga kush urdhërohen.