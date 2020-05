Rama kerkoi tryeze me Bashen e Meten per integrimin, reagon Nishani: Nuk ulemi me gangsterin

Ish-presidenti Bujar Nishani iu pergjigj fteses se kryeministrit Edi Rama per nje tryeze me kreun e opozites Lulzim Baha dhe presidentin Ilir Meta lidhur me ceshtjet e integrimit.

Nishani thekson se Rama eshte sjellur si gangster duke asgjeruar te gjitha lirite dhe te drejtat ne vend dhe si i tille nuk mund te kerkoje te ulet me opoziten te cilen e ka burgosur sa here qe ka protestuar.

Postimi i ish-presidentit Nishani:

Gangsterri në krye të qeverisjes anarkiste kërkon “tryezë gjithpërfshirëse” për integrimin !!!!!

Pasi asgjesoi zgjedhjet e lira dhe demokratike në këtë vend në bashkëpunim me krimin e organizuar,

Pasi asgjesoi institucionet e pavarura duke grisur Kushtetutën e vendit me gazin helmues të policisë,

Pasi asgjesoi ekujlibrat, ndarjet dhe kontrollin midis pushteteve në interes të tradhëtisë kombëtare,

Pasi shkatërroi ekonominë dhe tregun e lirë për të dhjamosur oligarkët e korruptuar,

Pasi asgjesoi drejtësinë me militantët e korruptuar majtistë,

Pasi arrestoi dhe burgosi opozitën në protesta,

Pasi korruptoi dhe asgjesoi median e lirë,

Pasi shkaktoi disa miliarda lek dëme përmes korrupsionit skandaloz (shihni raportet e KLSH në këto 7 vite),

Pasi zboi nga vendi në emigracion një çerek milioni njerëz të një popullsie prej 2 milion njerëzish ,

Pasi tallet, fyen, shan, burgos, varfëron çdo ditë shqiptarët,

Kërkon “tryezë gjithpërfshirëse” !!!!!!!

Integrimi i ka listuar 15 detyrat (urdhëresat) që gangsterrit ja kanë vënë mbi tryezë.

Zgjidhja e integrimit është ajo listë mbi atë tryezë !

Kjo është Shqipëria Sot !

Ky vend evropian në Ditën e Evropës !