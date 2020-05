Kanabis për ilaçe? BE distancohet nga deklarata e Ramës: Nuk jemi pjesë e diskutimeve

Bashkimi Europian e pwrjashtoi veten nga konsultimet për planin e legalizimit të kanabisit për qëllime mjekësore që prezantoi sot kryeministri Rama.

Sipas delegacionit të BE në Shqipëri as ata, dhe as Komisioni Europian nuk janë pjesë as e konsultimeve, as e përgatitjes dhe as e hartimit të këtij drafti.

REAGIMI I BE:

Pas kërkesave të disa mediave, ne duam të sqarojmë se Komisioni Evropian dhe Delegacioni i BE nuk kanë qenë të përfshirë në përgatitjen, hartimin ose konsultimin e draft raporteve në lidhje me planet për kultivimin dhe legalizimin e kanabisit në Shqipëri për qëllime mjekësore.