Diell dhe rritje temperaturash, ja si do të jetë moti për ditën e sotme

Gadishulli i Ballkanit po ndikohet nga afrimi gradual i masave ajrore të ngrohta Mesdhetare të cilat do të sjellin rritje të temperaturave në territorin e Shqipërisë dhe Kosovë.

E Shtunë dt 09 2020 Maj moti do të jetë me kthjellime dhe vranësira kalimtare në zonën perëndimore. Era do të jetë me drejtim Jugperëndim (SW) me shpejtësi 7 m/sek në bregdet.

Valëzimi do të jetë i forcës 3 me lartësi vale 0,3 -0,5 metër në det të hapur. Temperaturat do të jenë me rritje.

Temperaturat min dhe max:

Zonat malore 6/22°C

Zonat e ulëta 10/26°C

Zonat bregdetare 12/24°C