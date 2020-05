Studiuesit amerikanë bëjnë zbulimin e fundit mbi koronavirusin, ja cila vitaminë e lufton sëmundjen

Janë publikuar prova të tjera që tregojnë se vitamina D ndihmon në luftën kundër koronavirusit. Një studim amerikan ka zbuluar se pacientët që kishin mungesë të theksuar vitamine D janë dy herë më shumë të rrezikuar për të mos i mbijetuar Covid-19.

Kërkuesit shkencorë të “Northwestern University” thanë se studimi i tyre është paraprak dhe theksuan se duhet bërë kujdes me shtimin e suplementeve të vitaminës D. Ata bënë thirrje edhe për më shumë studime që të kuptohet lidhja mes vitaminës D dhe vdekshmërisë nga koronavirusi.

Vitamina D mund të merret nëpërmjet ushqimeve si peshku apo kërpudhat ose mund të prodhohet nga qelizat e lëkurës kur ekspozohen në dritën e diellit.

Një studim i mëhershëm i “Vrije Universiteit Amsterdam” doli në përfundimin se vendet me nivele të ulta të vitaminës D ishin ato me rastet më të shumta të infektimit me Covid-19 dhe me më shumë viktima.