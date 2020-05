Shenjat e fatit, parashikimi i horoskopit per diten e sotme, 8 maj 2020

Dashi

Kjo ditë do të kalojë lehtësisht për ju. Në punë nuk do të jetë e nevojshme për shumë përpjekje. Festa në punë do t’ju relaksojnë dhe ka gjasa të keni kohë të dilni edhe me miqtë e ngushtë. Bëni kujdes ndaj dikujt që po shfaq interes ndaj jush, pasi mund të mos jetë tërësisht i sinqertë.

Demi

Mund t’ju kërkohet të merrni një vendim mjaft të rëndësishëm sa u përket parave apo punës. Shanset për t’i besuar plotësisht dikujt janë të pakta, por me personat që jeni mjaft të afërt mund të tregoheni të sinqertë, pasi kjo do t’ju vijë mjaft në ndihmë.

Binjakët

Këshillohet që të mos i merrni të gjitha përgjegjësitë për vete. Kjo do t’ju lehtësojë pa masë në të ardhmen e afërt. Duhet të fokusoheni edhe te vetja dhe duhet ta lini punën mënjanë në momente të caktuara. Megjithatë, është e rëndësishme t’i kushtoni kohën e duhur edhe partnerit/partneres suaj.

Gaforrja

Relaksohuni dhe lërini gjërat të rrjedhin vetë. Shanset për t’u konfliktuar me dikë janë tejet të dobëta. Është dita e duhur për të kaluar kohë me miqtë, për të surprizuar dikë me një dhuratë, për të ndarë ide ose për t’i shprehur dashurinë gjysmës suaj të zemrës.

Luani

Kjo ditë do të kalojë shumë shpejt për ju. Ka gjasa që një çështje e caktuar në mëngjes t’ju ndryshojë tërësisht rrjedhën e kësaj të premte. Nuk do të thotë se bëhet fjalë për diçka jo të mirë, por mund të jetë edhe një çështje që do t’ju sjellë rezultate. Planet tuaja për në mbrëmje do t’ju shkojnë ashtu sikurse dëshironi.

Virgjëresha

Mund të ndiheni të lodhur nga puna apo nga rutina e zakonshme në shtëpi. Kjo është më se e vërtetë, mbi të gjitha për ata që kanë fëmijë të vegjël. Beqarët e kësaj shenje këshillohen të bëjnë kujdes nga ata që pretendojnë se kanë rënë në dashuri me shikim të parë.

Peshorja

Planet do t’ju sjellin miq të rinj. Bëhet fjalë për persona, të cilët ka gjasa të luajnë një rol të rëndësishëm në jetën tuaj. Disa prej këtyre kontakteve të reja mund të sjellin edhe benefite për ju sa i përket promovimit në punë.

Akrepi

Akrepat ka gjasa që për shkak të pagjumësisë, konfliktit me një anëtar të familjes, me partnerin/partneres apo me dikë në punë, mund të ndihen të acaruar me gjithçka. Është e rëndësishme që të ruani qetësinë dhe të gjeni një vend të përshtatshëm për t’u relaksuar.

Shigjetari

Shigjetarët më shumë do të përballen me probleme sesa do të sjellin rezultate. Ata që janë në një marrëdhënie dashurie këshillohen që të organizojnë diçka në mbrëmje, ndërsa beqarët e kësaj shenje rekomandohet të jenë të hapur ndaj ftesave për në evente të ndryshme.

Bricjapi

Mund të ndiheni mjaft të ngarkuar për shkak të një projekti, të cilin duhet ta përfundoni patjetër. Për këtë arsye do të anuloni edhe planet për në mbrëmje. Megjithatë, rekomandohet të kërkoni ndihmën e dikujt për të qenë më të lehtësuar.

Ujori

Dikush mund të shfaqë interes për ju duke ndikuar në jetën tuaj profesionale. Kjo mund të sjellë rezultate mjaft pozitive në të ardhurat financiare. Përpiquni që kohën tuaj të lirë ta kaloni në natyrë, pasi kjo do t’ju sigurojë lumturi.

Peshqit

Të lindurit e kësaj shenje duhet t’i besojnë intuitës dhe të ecin përpara. Kjo nuk do të thotë ta ndiqni atë verbërisht. Përpiquni të planifikoni ditën dhe nëse ndiqni planet tuaja, nuk ka gjasa të haseni me probleme apo situata të papritura.