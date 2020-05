Ministria e Arsimit shtyhu zgjedhjet në Universitete, reagon Mynyr Koni: Procesi do jetë transparent

Pasi Ministria e Arsimit vendosi që të shtynte datën e zgjedhjeve në Universitet për Rektor dhe anëtarë senati, vjen një reagim nga Mynyr Koni.

Përmes një postimi në ‘Facebook’ Koni ka përshëndetur vendimin e MAS, që shtyhu zgjedhjet për shkak të fatkeqësisë natyrore të shkaktuar nga pandemia e Covid 19.

Mes të tjerash Koni garantoi se procesi zgjedhor që do të zhvillohet në Universitetin e Tiranës, do të përmbushë të gjitha parimet kushtetuese; do të zbatojë ligjin e arsimit të lartë dhe se do të jetë një proces transparent dhe gjithëpërfshirës.

“Si Rektor i Universitetit të Tiranës, shpreh falenderimet dhe njëkohësisht përgëzimet e mia, për Ministren e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, për nxjerrjen e Urdhërit nr.108 datë 08.05.2020, me të cilin, shtyhet data e zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë, për shkak të gjendjes së fatkeqësisë natyrore të shkaktuar nga pandemia e Covid 19.

Pas përcaktimit të datave nga Ministri i Arsimit, Sportit dhe Rinisë, për hapjen e procesit zgjedhor dhe datës së zhvillimit të zgjedhjeve, ju siguroj se autoritetet dhe organet drejtuese të Universitetit të Tiranës, do të vijojnë në mënyrë të menjëhershme me përgatitjen e zgjedhjeve, me qëllim zhvillimin e tyre sipas të gjitha hapave dhe procedurave ligjore, të përcaktuara në Rregulloren e Zgjedhjeve.

Procesi zgjedhor që do të zhvillohet në Universitetin e Tiranës, do të përmbushë të gjitha parimet kushtetuese; do të zbatojë ligjin e arsimit të lartë 80/2015 dhe të gjitha aktet nënligjore në fuqi; do të jetë një proces transparent dhe gjithëpërfshirës.”, tha Koni.