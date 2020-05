Grushte mes deputetëve, kaos në parlament për një post

Ligjvënësit në Parlamentin e Hong Kongut janë përfshirë në një ngjarje të paprecendetë ku ka kërcitur goditja ndaj njëri-tjetrit me karrige, pankarta për të marrë kontrollin e një komisioni, që deri më tani nuk e ka zgjedhur një kryetar.

Përplasjet nisën pasi mbaroi një mbledhje dhe ligjvënësit u sulën të zinin karrigen bosh, rreth 1 orë më para se sa komisioni të niste punë. Kryetari i komisionit në detyrë, shkoi i pari në vendin bosh dhe u rrethua nga rojet e sigurisë. Për një orë, ligjvënësit pro Pekinit dhe ata por demokracisë u përplasën.

Një ligjvënës dhe aktivist, Eddie Chu Hoi-dick, u përpoq që me forcë të shkonte te kryetari në fuqi dhe te mbështetësit pro-Pekinit,por u nxor me forcë nga rojet e sigurisë.

Një deputete u gjuajt në kokë nga një pankartë dhe u dëbua. Puna e këtij komisioni ka rëndësi të madhe, pasi nëpërmjet tij kalojnë dy ligje që kanë sjellë debat në Hong Kong.

I pari është ai për ta kthyer në vepër penale mosrespektimin himnit kombëtar, ndërsa tjetri është Neni 23 i sigurisë kombëtare, që solli protesta masive në 2003, të cilin Pekini ka kërkuar që të ripërfshihet sërish.

Rival lawmakers scuffled in Hong Kong's legislature on Friday in a row over electing the chairman of a key committee, a fresh sign of rising political tension as the coronavirus pandemic eases in the Chinese-ruled city. More photos: https://t.co/xg11rQYRw0 📷 Tyrone Siu pic.twitter.com/evEQwvgAzG

— Reuters Pictures (@reuterspictures) May 8, 2020