Thaçi: Dialogu me Serbinë do të rezultojë me njohjen e Kosovës, nuk merrem me letrat e Albin Kurtit

Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se ‘Dialogu me Serbinë, i kordinuar nga SHBA dhe BE do të rezultojë me njohjen e Kosovës’

Komentet e Thaçit u bënë menjëherë pas Samitit të Zagrebit, ku u diskutuan edhe çështja e dialogut mes dy vendeve.

“Dialogu duhet të vazhdojë mes dy vendeve sovrane të pavarura. Këto realitete nuk mund t’i ndryshojë askush. Nuk dua të komentoj deklarime të këtij apo atij zyrtari, por ta përfaqësojë në çdo instancë ndërkombëtare vullnetin e qytetarëve të Kosovës, vizionin e politikës kosovare dhe të institucioneve kosovare, atë të vendit të pavarur dhe sovran duke respektuar në tërësi integritetin territorial të saj”.

Thaçi tha se “Natyrisht përmbyllja e procesit të dialogut – me idershipin e SHBA-ve dhe në koordinim me BE-në – do të rezultojë me njohje reciproke nga ana e Serbisë dhe Kosovës si dy vende të pavarura” , duke shtuar se “institucionet e Kosovës dhe populli kosovar ka pasur gjithmonë besim të plotë tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës”.

I pyetur në lidhje me letrën e që kryeministri në detyrë Albin Kurti i dërgoi zëvendëspresidentit amerikan Mike Pence, në të cilën thuhet se emisari i posaçëm amerikan për dialogun Richard Grenell, është keqinformuar nga presidenti, Thaçi tha se nuk ka ndërmend të merret me këto letra.

“Nuk jam duke i lexuar. Por ai është i lirë që t’i shkruaj kujtdo dhe çfarë të dojë. S’e kam ndërmend të merrem me letrat e Kurtit. SHBA-të e njohin realitetin në Kosove shumë mirë, edhe se të gjithë të tjerët”.