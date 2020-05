Protesta e grave në Krujë, PD: Të anulohen tenderat sekretë. Kështu shpëtohen nga rreziku 70 mijë gra dhe vajza

Gratë protestojnë në kohë pandemieKëto pamje të rralla proteste janë në Shqipëri, pikërisht në Krujë. Gra e vajza që punojnë në fasoneri, që detyrohen të udhëtojnë cdo ditë, larg familjeve të tyre sepse Edi Rama nuk ju paguan atë që ju takon. Dhjetëra mijëra gra e vajza, cdo ditë rrezikojnë shëndetin dhe jetën e tyre, fëmijëve dhe familjeve të tyre sepse ju duhet të punojnë në kohë pandemie të rrezikuara cdo ditë nga virusi COVID19. Sot ato janë më të pambrojturat. Arsyeja e vetme: Rama dhe qeveria nuk do që t’ia dijë për to. Për Edi Ramën rëndësi kanë klientët që ju jep tendera sekrete, e jo shëndeti i mbi 70 mijë vajzave dhe grave që punojnë në fasoneri. Do mjaftonte anulimi i 17 tenderave sekretë, apo anulimi i koncesioneve në shëndetësi për të shpëtuar nga rreziku jetën e mbi 70 mijë grave dhe vajzave. Me keto fonde, përballohen fare mirë pagat për keto gra dhe vajza që shkojnë në punë me frikë dhe jetojnë me tmerrin e virusit.

