Koronavirusi, Greqia dhe Kroacia drejt hapjes së kufijve me protokolle mjekësore

Me verën vetëm rreth një hap larg, miliona qytetarë evropianë nuk dinë ende si t’i organizojnë pushimet e tyre, dhe ende nuk e dinë nëse për këtë vit do të duhet të braktisin plazhet

Sidoqoftë, të mbytësh shpresat që tani mund të jetë një zgjedhje e nxituar. Greqia në fakt po mendon për një plan për të rihapur turizmin që nga 1 korriku.

Ministri grek i turizmit, Haris Theoharis tha se digasteri që ai drejton dhe ekipi i emergjencës shëndetësore është duke punuar me protokollet mjekësore që duhet të ndjekin turistët që duan të vizitojnë Greqinë, por me të gjitha gjasat do tju kërkohet rezultati negative i të paktën një testimi. Dhe ndërsa pritet që BE të përcaktojë udhëzimet e nevojshme të rihapjes për destinacionet turistike, Greqia ashtu si dhe vendet e tjera të Europës Jugore, po përpiqet në mënyrë të shpëtojë sektorin e turizmit nga kolapsi total.

Propozimi i Kroacisë:

Në veri të Adriatikut Kroacia po dërgon mesazhe të qartë dhe qetësues për pushuesit në të gjithë Europën.

Autoritetet e vendit kanë vendosur të rihapin plazhet e Kroacisë pa asnjë ndalim dhe vetëm me masa paraprake.

Drejtori i Institutit të Shëndetit Publik, Krunoslav Capak tha se “plazhet do të jenë të hapura për turistët këtë verë pavarësisht nga pandemia e koronavirusit”.

“Autoritetet lokale dhe hotelierët do të duhet të sigurohen që shtretërit dhe çadrat të mos jenë shumë afër sepse virusi do të jetë ende i pranishëm,” theksoi ai.

Kroacia propozon krijimin e një certifikate të rrezikut zero ose të reduktuar nga infeksioni i koronavirusit gjë që prek jo vetëm turistët por edhe ambientet e pritjeve turistike.

Teksa Unioni Europian së shpejti do të nxjerrë udhëzime për të gjitha shtetet anëtare, rihapja e kufijve do të vendoset individualisht nga vetë shtetet.