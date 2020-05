Zgjedhorja/ Gjiknuri: Javën tjetër mblidhet Këshilli Politik, Hajdari: Do vazhdoj betejën

Mbledhja për Reformën Zgjedhore ka përfunduar dhe kryetarët kanë vendosur që të vazhdojë puna, e cila ishte ndërprerë për shkak të pandemisë. Kryetari i PS, Damian Gjiknuri tha se është për vazhdimin e dialogut do të mblidhet nga këshillit politik.

Pas mbledhjes, në deklaratën mediat tha se javën tjetër pritet të mblidhet këshillit politik së bashku me opozitën.

“Sidomos këtë periudhë të mbetur të muajit maj që edhe në qershor ti japim kohë parlamentit të diskutojë draftet dhe ti miratojë ato. Thirrja ime është se nuk e kuptova deklaratën e PD apo opozitës, por disa përfaqësues të opozitës lëshuan disa mesazhe kontradiktore nëse janë të gatshëm të vazhdojnë në këshill dhe të vazhdojnë dialogun. Puna ndërpre nga pandemia. Ne duhet të rifillojmë aty ku e lamë, vullneti ynë është i hapur. Por mospjesëmarrja e tyre nuk i përket vetëm disa partive.

Unë kam bërë kontaktet e mia informale, kam folur edhe me përfaqësues të diplomacisë së huaj. Nuk kam marrë një përgjigje definitive, por një gjë është normale. Unë e thashë, në të kundërt parlamenti i ka votat, do të përpiqemi dhe me opozitën paralemntare që të bëjmë kodin zgjedhur. Çka është e rëndësishme është që ky parlament është legjitim për ta miratuar. Jam për vazhdimin e dialogut dhe javën tjetër të mbledhjes së këshillit politik”, tha Gjiknuri.

Ndërsa Rudina Hajdari, përfaqësuese e opozitës u shpreh se kanë rënë dakord për pjesën më të madhe të çështjeve dhe pritet që të votohet dhe të miratohet. Sipas Hajdarit, Reforma Zgjedhore duhet të përfundojë sa më shpejt se është detyrë që e kanë për shqiptarët.

“Do ecim përpara edhe me komisionin dhe të gjitha janë dakordësuar nga kryetarët. Do ecim përpara dhe do të shohim si do ti miratojmë këto dakordësime. Është një reformë që duhet të ndodhë dhe ka për të ndodhur sepse është detyrim kombëtar për hapjen e negociatave dhe jemi të pajisur për të ecur përpara.

Nuk e kuptoj ku është problemi nëse ky këshill politik nuk mblidhet më. Kemi rënë dakord për pjesën dërrmuese, tani është vetëm çështje votimi, miratimi dhe për të rënë dakord dy bashkëkryetarët, sidomos për pikën e nxehtë që është ndryshimi i sistemit. Këshilli politik ka dhënë propozime për opozitën jashtëparlamentare, për rolin e shtuar të policisë, të kolegjit zgjedhor. Komisioni po sheh të gjitha propozimet që janë paraqitur nga palët, edhe nga opozita, por jo të gjitha janë të realizueshme.

Të gjitha këto propozime po shihen nga ekspertët, jo të gjitha mund të merren parasysh, është një çështje që po shihet bashkë. Ajo që është e rëndësishme është të zgjedhim një model dhe në një sistem bashkëkohor. Nuk mund të zgjedhim kolegj zgjedhor me gjyqtar që nuk e kanë kaluar vetingun. Konsesusi është fjalia kryesore sa i përket Reformës zgjedhore. Ne duhet të merremi me reformën sepse prek interesin dhe beteja ime për ndryshimin e sistemin do të vazhdojë. Mendoj që ai parlament nuk e gëzon sovranitetin e popullit, kështu që duam të shikojmë ndryshe. Nëse opozita jashtë parlamentare nuk do të luftojë për të drejtën e shqiptarëve, është puna e tyre.

Reforma zgjedhore duhet të përfundojë sepse është detyrë që ia kemi shqiptarëve dhe duhet të lëmë ndasitë politike e interesat”, tha Hajdari.