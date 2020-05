Trump ndryshon plan: Grupi i punës për koronavirusin nuk do të shpërndahet

Presidenti i SHBA Donald Trump e ndryshoi planin për shpërndarjen e grupit të punës për koronavirusin. Ai njoftoi të mërkurën se do ta mbajë grupin e punës për një kohë të pacaktuar, por me detyrën që të përqendrohet tek ruajtja e sigurisë për amerikanët dhe rihapja e ekonomisë së vendit.

Shtëpia e Bardhë kishte planifikuar ta mbyllte brenda këtij muaji grupin e punës ndërsa shifra e rasteve të reja të konfirmuara në Shtetet e Bashkuara vazhdon të rritet me më shumë se 20,000 në ditë kurse numri i të vdekurve qëndron mes 1,000 dhe 2,000.

Nënpresidenti Mike Pence tha se administrata po shqyrtonte fundin e majit ose fillimin e qershorit si afat për ta zhvendosur menaxhimin e koronavirusit përsëri tek agjencitë federale në vend të grupit të punës. Ai e quajti këtë hap “pasqyrim të përparimit të jashtëzakonshëm që kemi bërë si vend”.

“Siç kam thënë edhe më parë, ndërsa vazhdojmë të praktikojmë distancimin fizik dhe shtetet bëjnë plane për rihapjen e sigurtë dhe të përgjegjshme, unë besoj realisht – dhe prirjet e mbështesin këtë – se ne mund të kalojmë në një fazë krejt të ndryshme,” tha të martën nënpresidenti.

Ronald Klain, një kritik i shpeshtë i Presidentit Trump, i cili kryesoi punën për t’iu përgjigjur shpërthimit të ebolës në Afrikën Perëndimore në vitin 2014 nën ish-presidentin Barack Obama, u shpreh me forcë kundër planeve të administratës.

“Unë u tërhoqa si koordinator i përgjigjes ndaj ebolës në Shtëpinë e Bardhë vetëm kur numri i prekurve zbriti në 5 raste në javë. Po, 5 raste në javë,” shkruante ai në Twitter.

MOS E SHPËRNDANI GRUPIN E PUNËS

Edhe Ali Mokdad, profesor në Institutin e Statistikave dhe Vlerësimeve për Shëndetin të Universitetin e Uashingtonit, tha se nëse do të ishte përgjegjës, ai do të zhvendoste fokusin e grupit të punës në vend që ta shpërndante atë.

“Unë nuk do ta shpërndaja, por do të krijoja një grup pune për shërimin nga COVID-19,” tha prof Mokdad.

Instituti lëshoi një parashikim të ri të hënën duke parashikuar 135,000 vdekje nga koronavirusi në Shtetet e Bashkuara deri në fillim të gushtit. Sipas këtij parashikimi, shifrat marrin parasysh lehtësimin e masave të qëndrimit në shtëpi dhe të distancimit fizik që po ndodhin në rreth 30 shtete amerikane.

Shtetet e Bashkuara aktualisht kanë 1.2 milion infeksione të konfirmuara me koronavirus dhe më shumë se 71,000 vdekje.