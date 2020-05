“Koronavirusi ka katër faza”, mjeku infeksionist: Shqipëria ndodhet në të dytën

Mjeku infeksionist, Arben Pilaci, është shprehur se pandemia nga koronavirusi ka katër stade, ndërsa shtoi se Shqipëria aktualisht ndodhen në fundin e fazës së dytë. Mjeku tha se gjatë verës pritet të këtë një zbutej të virusit corona, kjo edhe për shkak të rritjes së temperaturave.

“E vërteta është se po bën kursin e vet. Unë nuk do ta quaja bisht këtë, sepse e kam dëgjuar këtë si bisht i epidemisë. Është në fazën e zbritjes së vet graduale. Asnjëherë nuk do themi se nuk kemi asnjë rast. Ky është gabim nëse mendohet, edhe periudha që do ta quajmë periudhën më të mirë, që është periudha e verës, pasi veçoritë që ka stina, nuk gjen terren që të transmetohet, por kjo nuk do të thotë se nuk do të këtë raste, por raste të rralla. Rikthimi në vjeshtë do të jetë shumë më I butë se sa i pari”, tha ai.

Mjeku u shpreh se dy fazat e reja të COVID-19 do jenë në vjeshtë dhe në dimër, por agresiviteti i tyre do jetë shumë herë më i butë, në krahasim me dy fazat e para.

“Unë kam qejf ta quaj me katër stade. Ne jemi duke përfunduar fazën e dytë, sepse do t’i kemi edhe dy të tjera, por këto të dyja do jenë nga vjeshta dhe dimri”, shtoi ai ne euronevvs.