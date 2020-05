Covid-Gjermani, rifillon Bundesliga, rihapen dyqane dhe lejohen takime mes dy familjeve

Gjermania po planifikon të lehtësojë edhe më tej kufizimet e vendosura për shkak të pandemisë nga koronavirus.

Si pjesë e masave lehtësuese do lejohet rifillimi i sezonit të futbollit Bundesliga, do rihapen dyqanet si dhe do lejohen familjet të takojnë njëri tjetrin

Kancelarja Angela Merkel njoftoi lehtësimin e fundit të masave në mes të pandemisë COVID-19, duke deklaruar se faza e parë ka kaluar, por ka paralajmëruar se ende është një rrugë të gjatë për tu bërë.

Në fazën e re të përgjigjes së lehtësimit të masave të izolimit të vendit, njerëz nga dy familje të veçanta do të jenë në gjendje të takohen, ndërsa ndeshjet e futbollit në Bundesliga do të zhvillohen në gjysmën e dytë të majit.

Do të jetë gjithashtu e mundur të rihapen më shumë dyqane me masa shtesë higjene, ndërsa njerëzit do të duhet të vazhdojnë të respektojnë masat e sigurisë. Mbajtja e maskës në ambientet publike dhe transportin publik do vazhdojë të jetë e detyrueshme