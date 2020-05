Riatdhesimit, Balluku: Qytetarët që kanë qëndruar vetëm në një dhomë dyshe do të marrin paratë mbrapsht

Ministrja e Infrastukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku sqaroi sot se si do të vijojë procesi i riatdhesimit në Shqipëri.

Ministrja tha se riatdhesimet do të shtohen duke nisur nga data 11 maj pasi personave që kthehen nuk do t’ju kërkohet më të karantinohen në hotele por në shtëpi.

“Mbas datës 11 nuk do të ketë më karantinim në hoteleri por në shtëpi. Ata që nuk kanë dashur të kthehen sepse do të karantinoheshin në hotel do të kthehen tani”.

Ndër të tjera ministrja Balluku tha se “nuk do të ndërpritet karantinimi” i atyre që janë aktualisht në hotele pasi sipas saj “ata janë kthyer nga vende ku infektimi ka qenë ende aktiv”. Por ajo shtoi se qytetarët që janë karantinuar në hotele dhe kanë qëndruar vetëm në një dhomë dyshe do të marrin lekët mbrapsht.

“Të gjithë qytetarët që kanë qëndruar vetëm në hotel në dhoma dyshe do të marrin mbrapsht lekët”, tha Balluku. E njejta gjë shtoi ajo do të vlejë për ata që kanë qëndruar dyshe në dhomë treshe. Sa i përket hapjes së kufijve Balluku tha se me gjasa ato mund të hapen në shtator.