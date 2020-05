Nis rezervimi i pushimeve/ Pronarët e hoteleve në Vlorë: Do ulim çmimet që të afrojmë klientët

Pushimet nuk janë të sigurta për të gjithë shqiptarët. Disa kanë prenotuar, ndërsa disa të tjera mendojnë se është ende herët. Por strukturat akomoduese, krahasuar me vitet e shkuara janë bosh si dhe pushuesit që kishin prenotuar kanë ndryshuar planet.

Më janë anuluar prenotimet. Skam dhoma të zëna

Deri në përfundim të pandemisë, sipërmarrësit turistikë do të kenë kosto shtesë pasi do të duhet të përmbushin protokollin me masat anti-covid19. E nga ana tjetër klientët do të jenë të reduktuar jo në kapacitetet e bizneseve për shkak të respektimit të distancës. Kjo ngre pikëpyetjet te rritja e çmimeve përgjatë këtij sezoni turistik, por sipërmarrësit pohojnë të kundërtën.

Do ulim çmimet të afrojmë klientët. S’ka punë.