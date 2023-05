Goditën me mjete të forta në kokë e në trup një 59-vjeçar, pranga dy të rinjve nga Saranda

Dy persona kanë rënë në prangat e policisë, pasi akuzohen për një plagosje. Pas hekurave përfunduan shtetasit; A. Aleksi, 30 vjeç dhe F. Kola, 24 vjec, te dy banues ne Sarande.

Arrestimi i tyre u be pasi dje rreth ores 14:30 ne dyqanin e tij ne rrugën “Onhezmi” kanë goditur me sende te forta ne koke dhe pjese te ndryshme te trupit duke i shkaktuar dëmtime te shumta shtetasit Sh. Sh, 59-vjec, banues ne Sarande.

Ngjarja per motive te dobeta, nderkohe qe dy te rinjte akuzohen per plagosje te lehte me dashje ne bashkepunim.