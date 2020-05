Albpetrol uli pagën, 250 punonjës në protestë: Po na hedhin në rrugë!

Pasi u njoftuan për ulje të pagave, 250 punonjës të Albpetrol në Fier kanë dalë sot në protestë.

Punëtorët ju mblodhën para institucionit të Albpetrol, duke kundërshtuar këtë vendim, që sipas tyre nuk është i drejtë.

Ata janë shprehur të indinjuar nga ky vendim, i cili do t’i trajtojë me 50-60% të rrogës mujore në një kohë që kanë punuar si zakonisht nga 8 orë në ditë.

“Para disa ditësh na vjen një flet nga drejtoria që jemi të pezulluar nga puna në një urdhër të dytë deri në 7 korrik. Jam me shkolla të lartë, jam me statusin e të persekutuarit. Shikoj shumë padrejtësi. Shumica janë të korruptuar. Si mund ta na hedhin në rrugë”, tha një prej punëtorëve.

“Kam 37 vjet në punë, jam kryefamiljare me dy fëmijë. Vij këtu për të qarë hallin, asnjëri nuk ma qan hallin, ma mbyllin derën. Vetëm unë jam në punë. Çunin e kam pa punë. Unë nuk ankohem kot, unë jam pa bukë, më mirë të na shtypë makina në rrugë sesa të shkojmë në shtëpi. Këto ka mbajtur njerëz që nuk vijnë në punë janë dhe me 8-vjeçare, unë jam me shkollë profesionale”, u shpreh një punëtore.

“Unë jam specialiste e vjetër ne naftë dhe sot dal e papunë. Këtu Albpetrolin e drejton një grup kapterra, mësues dhe mjekë. Ne jemi katandis në këtë farë mënyrë. Tani na thonë të marrim si pagë lufte. Unë përfaqësoj të gjithë specialistët që kanë dalë pa punë. Janë ulur thikat. Kam 26 vjet që punoj dhe e di shumë mirë thellësinë puseve. Ku ka më lek Albpetrol të investojë nëse mbyllen puset. Ne jemi 250 punëtorë që këta duan të na paguajnë me pagë luftë sikur ne kemi ulur qepenin dhe po shesim. Do protestojmë, do hyjmë në grevë urie”

Ulja e pagave dhe shkurtimet nga puna u denoncuan edhe nga kreu i PD në FIer, Luan Baçi, i cili akuzon qeverinë se po shkurton pagat e 1790 punonjësve në Albpetrol duke vjedhur djersen dhe bukën e gojës mijëra familjeve qe jetojnë me punë të ndershme.

Ndërsa ministrja e Infrastrukturës, Belinda Ballku tha në mbledhjen e fundit të Kuvendit se Albpetrol ka pezulluar nxjerrjen e naftës për shkak të mbushjes së depozitave dhe se kjo do të ndalonte dhe çdo ristrukturim në këtë sektor.