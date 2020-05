Trump: Deri ne fund te vitit do ta kemi vaksinen kunder COVID-19

Presidenti amerikan, Donald Trump beson se fundi i këtij viti do t’i gjejë Shtetet e Bashkuara të Amerikës me një vaksinë kundër koronavirusit.

Ai deklaroi për mediat se vaksina do të jetë gati përpara vitit 2021.

“Ne kemi shumë besim se do të kemi një vaksinë në fund të vitit, deri në fund të vitit. Mjekët do të thoshin që nuk mund ta them këtë. Por unë do të them atë që mendoj.”

Shkencëtarët në të gjithë botën aktualisht po garojnë për të krijuar vaksinën, por shumica e ekspertëve presin që ajo do të jetë gati për shpërndarje masive diku në vitin 2021.