128 shqiptarë kanë mbërritur në aeroportin e Rinasit dhe pritet të vendosen në karantinë sipas rregullave të reja.

Për herë të parë për ta do të aplikohen rregullat e reja të vendosura nga qeveria për karantinim, ku personat te cilët kanë vendbanim tek zonat e gjelbra do të karantinohen në hotelet e certifikuara ndërsa ato me vendbanim në zonat e kuqe do të vetëkarantinohen në shtëpi.