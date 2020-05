Me pranga në duar, ja si Klevis Alla tregoi vendin ku fshehën automatikët pas vrasjeve në Durrës

Klevis Alla bashkëpunoi me policinë duke treguar se ku ishin fshehur armët e krimit të përdorura në atentatin ndaj vëllezërve Haxhia më 27 Prill 2020. Me pranga ne duar, i riu tregon me gisht vendin ku në kanal ishin hedhur tre kallashnikovët në Arapaj.

Pas kësaj dëshmie kanë ndërprerë kërkimet polumbarët dhe forcat speciale të cilat kanë nxjerrë nga aty tre kallashnikovët.

Aktualisht armët janë dërguar për ekzaminim në laboratorin e policisë shkencore ndërsa ato dyshohet se janë armë të përdorura edhe në atentatin ndaj Dorjan Shkozës dhe Anxhelo Avdylit.

Ndërsa arritja tek të dyshuarit përfshi Allën dhe Ndocin erdhi pasi në vendngjarjen u gjetën mbetje të copëve të xhamit me mbishkrimin “Toyo…” të cilat i përkisnin mjetit ku sipas Allës ka udhëtuar ai dhe Ndoci.

Burimet bënë me dije se Klevis Alla ka bashkëpunuar me policinë duke hedhur dritë edhe për disa ngjarje kriminale ndërsa po punohet për të faktuar deklarimet e tij edhe me prova, si në rastin e përfshirjes së bashkëpunëtorëve të Allës në grabitjen e Rinasit. Pas kësaj dëshmie ai dhe familja e tij janë marrë në mbrojtjen e shtetit deri në përfundim të këtij hetimit.

Dy ditë më parë gjykata e Durrësit caktoi ndaj Altin Ndocit dhe Klevis Allës masën e sigurisë arrest me burg me akuzën e vrasjes kryer bashkëpunim me paramendim, ndërsa pritet që pjesë e këtij hetimi të bëhet edhe SPAK.

Por këtë version avokati i Ndocit e mohon duke thënë se jo vetëm nuk është ekzekutor por Ndoci i ka pasur shokë dhe ka marrë pjesë edhe në mort. Sipas policisë e cila në konferencë për media raportoi për kapjen e autorëve të dyshuar pista e këtyre ekzekutimeve ishte prishja e pazareve të drogës.