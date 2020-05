Maqedonia e Veriut do të rihapë kufijtë me Shqipërinë dhe Greqinë, baret dhe restorantet nisin aktivitetin

Ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut, Venko Filipçe deklaroi se hapja e kufijve do të bëhet në koordinim me vendet fqinje, si Shqipëria apo Greqia.

Filipçe tha se ka realizuar biseda telefonike me drejtuesit e ministrive të Shëndetësisë të dy vendeve, ndërsa pohoi se Organizata Botërore e Shëndetësisë do të mbajë një konferencë kushtuar shteteve të rajonit.

“Temë e bisedimeve do të jetë koordinimi për hapjen e kufijve dhe masat që do t’i ndërmarrin shtetet, sepse nuk do të mundemi, jo vetëm ne, por cilido shtet, të kemi strategji të suksesshme, nëse në ndonjë moment lëshohen udhëtarë nga jashtë, pa kontroll.

Për këtë është i vetëdijshëm secili vend dhe për këtë bëhen këto takime koordinuese. Mund të sjellim masa të caktuara, të cilat do t’i respektojnë të gjithë qytetarët e të gjitha vendeve fqinje, nëse udhëtojnë kudo. Vetëm kjo mund të jetë një histori e suksesshme”, ka deklaruar Filipçe.

Po ashtu ai njoftoi dhe nisjen e punës së bizneseve, kafeneve, restoranteve, qendrave tregtare dhe objekteve tjera, por nën masa të veçanta, me qëllim parandalimin e rritjes së numrit të rasteve me koronavirus. Maqedonia e Veriut, të hënën, ka regjistruar shtatë raste të të infektuarve me koronavirus, ndërkohë që numri në total i rasteve ka shkuar në 1,518. Ndërkohë, numri i viktimave është 85.