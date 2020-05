“Sot me virusin ngjitur-ngjitur”, Shehu: Qeveria po rrezikon jetën e qytetarëve

Këtë të diel, rrugët e qyteteve, kryesisht të Tiranës ishin të tejmbushura nga prindër, fëmijë dhe të moshuar. Por pamjet e sotme konsiderohen të rrezikshme nga ish-deputeti demokrat, Tritan Shehu.

Sipas tij, mijëra qytetarë detyrohen nga paaftesia e qeverisë që të shëtisin në një rrugë të ngushtë mbi digën e liqenit articial, pasi bregdeti dhe parqet janë mbyllur.

“Miopia qeverisese po i nxjerr qytetaret ne grupe duke rrezikuar rende! Pamjet e sotme te Tiranes jane jo vetem shqetesuese, por te rrezikeshme, mijra qytetare qe detyrohen nga pa aftesia e atyre qe qeverisin te shetisin ne nje rruge te ngushte mbi digen e liqenit articial, sepse te gjitha ambjentet e tjera, parqet, levizja drejt hapesirave qofte atyre te Dajtit, bregdetit, etj jane te mbyllura!!! Kthehuni reth nje vit me pare ne nje te diele si kjo e sotmja pa virusin, Tirana ishte pothuajse bosh se banoret ishin larguar, shperndare ne hapesira te ndyshme, pa dendesi midis tyre, ndersa sot me virusin ishin ngjitur-ngjitur!”

Për ish-deputetin, rritja e dendësisë dhe mosshfrytëzimi i hapësirave është papërgjegjshmëri e qeverisë dhe institucioneve të saj, ndërsa rrezikon seriozisht shëndetin e qytetarëve.

“Disa jave me pare, ne menyren me absurde, banoret i detyruan te “shtypeshin” me njeri tjeterin ne dyqanet, se cdo mundesi u ngushtua ne intervalin e vetem 60-90 minutash. Tashti, ne vend qe te shfrytezohen per te ulur dendesine hapesirat e Shqiperise per popullesine e vogel te saj, kushtet tona klimaterike te favoreshme per te luftuar virusin e rritur imunitetin, pa dyshim nen rregulla adeguate kjo, po i detyrojne banoret ose te arrijne dendesi te frikeshme ne menyre kaotike, ose te rrezikohen ne ambjetet e mbyllura familjare, qe sot po akuzohen shume.

Dhe e gjithe kjo kuturru, pa asnje mbrojtje, pa asnje mundesi edhe per maskat e domosdoshme; pa asnje politike testimesh e rritje te tyre per te njohur realitetin, duke i rrezikuar keshtu njerezit seriozisht. Pa pergjegjeshmeri e amatorizem tejet i rrezikshem ky nga Qeveria e institucionet e saj, qe u duhet thene mjaft!”