Qytetaret i japin fund izolimit, nis plazhi ne bregdetin e Golemit

Lehtesimi i masave te liridaljes këtë javë ka bere qe shumë dhe qytetarët e kanë shfrytëzuar në maksimum.

Në Golem, tek Shkëmbi i Kavajës qytetaret kanë dalë edhe për të marrë rreze ashtu siç mund te shikohet edhe nga fotot.

Të tjerë po bënin shëtitje kishte edhe persona që po gjuanin për peshk. Sipas rregullave te reja te vendosura nga autoritetet, per shkak te pandemise se COVID-19, kete vit, plazhi do te zhvillohet duke ruajtur distancat si dhe duke zbatuar edhe disa protokole qe kane te bejne me perdorimin e dorezave, maskave dhe mjeteve te tjera dezinfektuese me qellim parandalimin e perhapjes se koronavirusit.

Pak dite me pare drejtori i pergjithshem i policise Ardi Veliu paralajmeroi qytetaret te bejne kujdes pasi ndalohej frekuentimi i plazhit deri ne nje urdhet te dyte, citon lajmifundit.al. Diten e sotme ka pasur mbipopullim edhe ne hapesirat e qyteteve.