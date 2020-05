Një pjesë e Europës nga e hëna fillon heqjen graduale të kufizimit

Pas disa javësh të qëndrimit në shtëpi, një pjesë e Europës po fillon të rigjejë gradualisht ajrin e pastër. Masat e para lehtësuese hyjnë në fuqi të hënën në disa vende.

– Itali –

Në disa sektorë (ndërtim, automobila…), puna ka rifilluar më 27 prill.

Duke nisur nga e hëna, italianët mund të vizitojnë familjet e tyre dhe të bashkohen në numër të kufizuar. Parqet do të rihapen me ruajtjen e distancimit social.

Sektori i prodhimit, sektori i ndërtimit dhe tregtia me shumicë do të jenë të hapura. Baret dhe restorantet do të kenë të drejtë të shesin. Rihapja e plotë e tyre do të bëhet më 1 qershor, ashtu si ajo e salloneve të bukurisë apo parukerive.

Më 18 maj, të gjitha bizneset me pakicë do të mund të rihapen si dhe muzetë, vendet kulturore dhe bibliotekat.

Shkollat do të qendrojnë të mbyllura deri në shtator.

Lëvizjet do të vazhdojnë të jenë të kufizuara brenda komunave.

– Spanjë –

Kufizimi shumë strikt i vendit u lehtësua më 26 prill me autorizimin e daljeve për të shëtitur një orë për femijët e shoqëruar nga një i rritur dhe që prej të shtunës me autorizimin për moshën mbi 14 vjeç për të bërë sport ose për të shëtitur.

Duke nisur nga e hëna, disa biznese të vogla si parukeritë do të mund të marrin klientët individualisht, me takime. Baret dhe restorantet do të kenë të drejtë vetëm të shesin.

Maska do të jetë e detyrueshme në transport.

Në disa ishuj të vegjël Balearik dhe Kanarie, shumica e dyqaneve, muzeve dhe tarracat e bareve dhe restoranteve do të lejohen të rihapen me kapacitet të kufizuar, ashtu si edhe hotelet me kushte. Pjesa tjetër e vendit do të pasojë në 11 maj.

Kinematë dhe teatrot normalisht do të rihapen dy javë më vonë. Shkollat ​​do të mbyllen deri në shtator.

Deri në fund të heqjes graduale të kufizimit, spanjollët nuk do të jenë në gjendje të lëvizin jashtë krahinës së tyre.

– Gjermani –

Pjesa më e madhe e dyqaneve prej 800 metra katrorë janë rihapur më 20 prill.

Duke nisur nga e hëna, shkollat do të rihapen gradualisht në disa Lande.

Parukeritë do të rihapen. Vendet e kultit, muzetë, memorialet, kopshtet zoologjike, zonat e lojërave.

Vendet kulturore, baret, restorantet, përveç dërgesave, terrenet e lojrave, terrenet sportive do të vazhdojnë të mbeten të mbyllura. Grumbullimet e mëdha do të qëndrojnë të ndaluara deri të paktën më 31 gusht.

Maska gradualisht e detyrueshme në transport dhe dyqane.

– Austri –

Vjena ka autorizuar tashmë rihapjen e disa bizneseve jo thelbësore. Dyqanet e mëdha ushqimore, parukieritë dhe ambientet sportive në natyrë (tenis, golf …) u rihapën këtë fundjavë.

Kufizimet e lëvizjeve janë hequr, tubimet lejohen deri në 10 persona, me respektimin e distancimit social.

Të hënën, studentët e vitit të fundit në gjimnaz do të rikthehen në shkollë, para një kthimi gradual në shkollë për të tjerët.

Restorantet pritet të rihapen në mes të majit. Maska e detyrueshme në transport dhe dyqane.

– Belgjikë –

Kompanitë po përgatiten të shohin që punonjësit e tyre të kthehen nga e hëna dhe maska do të bëhet e detyrueshme në transport.

Shumica e bizneseve do të rihapen nga 11 maj, me kusht që të respektojnë distancimin social.

Disa klasa do të rihapen më 18 maj me maksimumi 10 studentë për klasë.

Rihapja progresive e restoranteve nga 8 qershori.

– Portugali –

Libraritë dhe shitjet e makinave do të rihapen të hënën. Tregtia lokale, deri në 200 metër katrorë, me pamje nga rruga do të mund të rihapet, me maskë të detyrueshme.

Parukeritë dhe sallonet e bukurisë do të mund të rihapen, por me takime.

Disa shërbime publike, siç janë qendrat e taksave, do të rihapen me takim me një maskë të detyrueshme.

Në transportin publik maska do të jetë e detyrueshme. Lejohen sporte individuale në natyrë.

Shkollat e mesme, muzetë, galeritë e artit, restorantet dhe kafenetë do të rihapen më 18 maj, teatrot dhe kinematë më 1 qershor, me rregullin e distancimit social.

– Slloveni –

Që prej të hënës fillon rihapja e tarracave të kafeneve dhe restoranteve, parukerive, muzeve, librarive. Rifillimi i trajnimeve profesionale sportive.

Maska e detyrueshme në vende të mbyllura publike, transport dhe dyqane.

– Hungari –

Jashtë Budapestit, rihapen tarracat e kafeneve, plazhet. Rifillojnë trajnimet sportive profesionale.

Maska e detyrueshme në transport dhe dyqane.

– Poloni –

Qeveria njoftoi hapjen që nga e hëna të hoteleve, qendrave tregtare, e një pjese të institucioneve kulturore, përfshirë biblioteka dhe disa muze.

Nga e mërkura, çerdhet dhe kopshtet e fëmijëve mund të rihapen, por autoritetet lokale nga të cilat varen kanë njoftuar se shumica e tyre do të qëndrojnë të mbyllura.

– KROACI –

Disa dyqane, muze, biblioteka, si dhe transporti publik u rihapën javën e kaluar. Grumbullimet fetare janë lejuar që nga e shtuna.

Të hënën, shërbimet që përfshijnë kontakt të ngushtë me klientin, të tilla si parukierët, mund të rihapen.

Më 11 maj, do të jetë radha e tarracave, bareve dhe restoranteve. Takimet do të lejohen deri në 10 persona dhe kopshtet dhe shkollat do të rihapen në bazë të vullnetit.

– Serbie –

Të hënën fillon rihapja e kafeneve dhe restoranteve me distancim shoqëror, transporti publik, trena ndërqytetës dhe autobusë në distanca të gjata me përdorimin e detyrueshëm të maskës.

Qendrat tregtare do të rihapen më 8 maj, kopshtet me 11 maj. Shtetrrethimi do të vazhdojë të mbahet.

– Greqi –

Gati 10% e bizneseve të mbyllura do të mund të rihapen të hënën: librari, parukeri dhe sallone bukurie, dyqane elektronike dhe të mallrave sportive, parqet.

Më 11 maj, të gjitha dyqanet e tjera do të jenë në gjendje të rihapen me përjashtim të qendrave tregtare, të cilat do të qëndrojnë të mbyllura deri më 1 qershor.commerciaux, fermés jusqu’au 1er juin.

– Vendet nordike –

Në Islandë, universitetet, muzetë dhe sallonet e bukurisë do të rihapen të hënën.

Danimarka dhe Norvegjia, nën “gjysmë kufizim”, ishin ndër vendet e para europiane që lehtësuan kufizimet e tyre. Danezët ishin të parët që u kthyen në shkollë në 15 prill.