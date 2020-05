Italia bllokon pushimet për 3 muajt e ardhshëm. Rriten pagat për punëtorët, shtohen fondet për familjet

pagesa për punëtorët e vetëpunësuar do të rritet deri në 1,000 euro për muajin maj. Po ashtu do të ketë bonuse nga 400 deri në 600 euro për punëtorët vendas për muajin maj dhe prill.

ITALI– Qeveria Italiane, ditën e sotme, ka njoftuar se pushimet nga puna do të bllokohen edhe 3 muajt e ardhëshëm për shkak të Covid-19.

Sipas mediave vendase, pagesa për punëtorët e vetëpunësuar do të rritet deri në 1,000 euro për muajin maj. Po ashtu do të ketë bonuse nga 400 deri në 600 euro për punëtorët vendas për muajin maj dhe prill. Këto janë disa nga çështjet e përfshira në dekretin e prillit që do të miratohen në ditët e ardhshme nga Këshilli i Ministrave.

Dekreti i cili pritet të miratohet vendos më shumë fonde për familjet. Ndërkohë, pagesa për dadot rritet nga 600 € në 1,200 €, ndërsa për punonjësit e shëndetësisë mjekët dhe infermierët do rritet në 2,000 €. Po ashtu prindërit të cilët kanë fëmijët deri në 12 vjeç , ditët e pushimit do t’u paguhen me 50%Deri më tani bëhet me dije se janë ndarë 20 miliardë euro për punëtorët dhe amortizatorët socialë të cilët janë të përfshirë ne dekretin ‘Cura Italia’.

Ndër të tjera, Dekreti i Prillit parashikon që përfituesit e sigurimeve shoqërore (Naspi, papunësia dhe të ardhurat e shtetësisë) mund të punojnë në fushën e bujqësisë për një maksimum prej 30 ditësh të rinovueshme për 30 të tjera, pa humbur përfitimet.