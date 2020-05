Edhe sot liri-dalje për pensionistët dhe prindërit me fëmijë, por në orare të ndryshme

Ashtu si të shtunën edhe dita e sotme do të jetë e lirë për pensionistët dhe prindërit me fëmijë deri në moshën 14 vjeç, por me një ndryshim thelbësor. Këtë të diel të gjitha bizneset, përfshirë këtu edhe farmacitë dhe ushqimoret, do të jenë të mbyllura.

Pensionistët dhe prindërit me fëmijë do të kenë mundësi që të dalin këtë të diel të për të shijuar diellin pas shiut që i “pengoi” dje, por me orare të ndryshme. Të moshuarit janë të lirë të dalin deri në orën 10:00, për t’ua lënë më pas “radhën” prindërve me fëmijë deri në 14 vjeç.

Ato do të lejohet të dalin në fashën e orarit 11:00 deri në 17:30. Pjesa tjetër do të vijojnë të qëndrojnë në shtëpi, po ashtu sot do të ndalohet kategorikisht qarkullimi i automjeteve private, përjashtuar ata që punojnë me autorizimet përkatëse.