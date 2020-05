BE mbledh fonde për vaksinën anti-COVID, Presidentja e KE: Duhen 7.5 milionë euro

Katër muaj pasi virusi i ri Covid-19, filloi marshimin e tij vdekjeprurës në të gjithë botën, kërkimet për një vaksinë kanë marrë një intensitet që nuk është parë kurrë më pare. Kjo garë po zhvillohet në kushtet e pasojave të mëdha në shëndetin publik, ekonominë botërore dhe politikë. Këtë të hënë BE do të mbajë një konferencë ndërkombëtare donatorësh me synimin për të mbledhur 7,5 miliardë euro. Në një intervistë për DV, Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, deklaroi se po punojnë që vaksina e koronavirusit të jetë e mundur për të gjithë.

“Virusi nuk njeh kufij, nuk njeh kombe. Prandaj duhet të veprojmë në mënyrë globale dhe të koordinuar, sepse duam të pengojmë që të kenë qasje tek vaksina vetëm ata që kanë para. Tani duhet të zgjerojmë kapacitetet për ta prodhuar kur ta kemi. Nevojiten vaksina në shifra të papërfytyrueshme të mëdha. E duhet të sigurojmë që ato të jenë shpërndara drejt dhe me çmim të arsyeshëm në çdo cep të botës.”

Presidentja Ursula von der Leyen i është përgjigjur edhe kritikave që i janë drejtuar unionit për mungesë të përgjigjes efektive ndaj krizës së shkaktuar nga pandemia si dhe fondit të rimëkëmbjes.

“Fillimisht ne, BE dhe vendet anëtare kemi mobilizuar për krizën akute një shumë prej 3400 miliardë eurosh. Kemi krijuar një program për të ruajtur vendet e punës. Gjithashtu kemi propozuar, që të punojmë me buxhetin shtatëvjeçar të BE por ta zgjerojmë atë me një instrument, që afrohet me një plan Marshall. Ky është një instrument për investime dhe solidaritet që do të mbahet nga të 27 vendet anëtare. Kemi të bëjmë me një ndërmarrje të madhe, por jam plot besim, se do ta realizojmë.”

Shtatë nga 90 projektet për prodhimin e vaksinës që ndiqen nga qeveritë, prodhuesit e farmaceutikës, inovatorët e bioteknikës dhe laboratorët akademikë kanë arritur në fazën e provave klinike. Por ekspertët thonë se është ende herët për të konsideruar rezultatet pasi prodhimi i një vaksinë normalisht kërkon vite.