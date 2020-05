Itali, Covid ka ndalur gjithçka, por jo lindjet… Baballarët shikojnë në transmetim live të porsa ardhurit në jetë

Emilia sapo ka lindur. Nëna e saj, e rraskapitur por e lumtur, nuk mund të kishte pranë bashkëshortin e saj në këtë moment të rëndësishëm. Në të gjithë Italinë, baballarët e ardhshëm nuk lejohen të marrin pjesë në lindjen e fëmijëve të tyre për shkak të përhapjes së infeksionit nga koronavirusi.

Sidoqoftë, një spital në Itali është organizuar vetë për t’i lejuar ata të përjetojnë bashkë me partneret lindjen e fëmijëve të tyre.

Në spitalin San Martino në Xhenova, ku nënat në dhomat e lindjes dhe baballarët jashtë derës mund të shohin dhe bisedojnë me njëri-tjetrin përmes ekranit të një tableti dhe të rikrijojnë, të paktën pjesërisht, atë që ishte normale përpara pandemisë.

Pietro Gustavino, shefi i obstetrikës dhe gjinekologjisë shprehet se “Ata që sot do të jenë në gjendje të kujtojnë pandeminë, si vendi ku lindi projekti i tyre i ardhshëm, unë mendoj se ata do të jenë në gjendje të kujtojnë diçka madje pozitive në lidhje me këtë event dhe ne kemi pasur një detyrim, madje edhe moral, madje edhe thellësisht njerëzor, për t’i bërë njerëzit ta përjetojnë këtë gëzim, këtë mrekulli të jashtëzakonshme. Ky normalitet i ri do të thotë, për mendimin tim, se po përpiqemi të imagjinojmë një të ardhme normale”.