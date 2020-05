Ekspertiza e prokurorise per vrasjen e dy vellezerve: Besmir Haxhia u qellua 20 here ne koke

Shperndaje

Zbardhet kërkesa e prokurorisë që u depozitua në Gjykatën e Durrësit për të lënë në burg autorët e vrasjes së vëllezërve Haxhia në Durrës. Në dosje thuhet se autorët Altin Ndoci dhe Klevis Alla janë fundosur nga disa xhama të zinj të gjetur në vendin e ngjarjes dhe që i përkisnin makinës me të cilën ata kishin kryer krimin. “Në vendin e ngjarjes ka rezultuar se disa metra para mjetit të viktimave mbi asfalt janë gjetur xhama me ngjyrë të errët të thyera dhe nga këqyrja e njërës pjesë të xhamit janë shkronjat “TOYO…”. Pra që ngrenë dyshimin se këto pjesë xhami me ngjyrë janë lënë nga mjeti i autorëve që mund të jetë i mjetit “Toyota.” Nga këqyrja e pamjeve filmike ka rezultuar se rreth orës 16:35 në kamerat filmike në rrugë largohen në drejtim të mbikalimit te Nishtulla në Shkozet një automjet me ngjyrë të zezë që dyshohet në përdorim nga autorët.” Po ashtu, në dosje tregohet se ndaj vëllezërve Besmir dhe Viktor Haxhia është qëlluar plot 55 herë. Nga këto, 38 plumba përfunduan në trupat e tyre. “Tek viktima Besmir Haxhia janë konstatuar 20 dëmtime në pjesën e kokës si dhe gjendur në trup një predhë arme zjarri. Ndërsa tek viktima Viktor Haxhia janëkonstatuar 18 dëmtime, në qafë dhe në kokë, ku janë gjetur dhe 2 predha me armë zjarri, tre pjesë këmishe predhe arme zjarri.”