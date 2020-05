Arrihet marreveshja e shumepritur, Greqia hap kufirin per punetoret sezonal nga Shqiperia

Greqia dhe Shqiperia kane arritur nje marreveshje per punesimin sezonal te shtetasve shqiptare ne sektorin e bujqesise ne greqi.

Sipas informacioneve nga ministria greke e bujqesise,marreveshja u arrit fale kembenguljes se ministrit grek te bujqesise Makis voridhis dhe deputetit te parlamentit shqiptar,Tayland Balla.

Vlen te permendet se ndryshimi ligjor kaloi ne oret e vona ne parlament 01.45 te nates ,cka tregon edhe urgjencen e zgjidhjes se ketij problemi qe preukupon ndjeshem sektorin e bujqesise ne vend.

Marreveshja parashikon punesimin sezonal me procedura te pershpejtuara te 7-10. 000 shtetasve shqiptare,te cilet do te punesohen me te drejta te plota ne greqi.

Keshtu,qe prej se henes dat 4 maj dhe deri ne 20 qershor,ftohen te gjithe punedhenesit greke qe jane te interesuar per te punesuarit sezonale,te aplikoje prane kooperativave bujqesore te rajoneve te tyre me dokumentat si me poshte.

1-Kerkesa me shkrim prane kooperatives.

2-Formulari i deklarates se pergjegjesise personale te punedhenesit(teksit i gatshem prane protokollit)

3- Fotokopje te pasaportes se punonjesit te ftuar per punesim

4-Deklarate financiare e fermerit per vitin 2019.

5-Fature pagese 100 euro per cdo te ftuar(pagese ne banke per llogari te shtetit grek)

6-Pagese 80 euro per testin e covidit,e cila do te behet ne banke,per llogari te kompanise se perzghedhur per testin.

Pagesat do te zbriten nga taksat gjate muajve ne vazhdim.

7-Udhetimi i punonjesve do te behet me autobuse,ekskluzivisht me firmen e perzgjedhur prej kooperatives,e cila zbaton rreptesisht protokolet e sigurise se caktuara prej qeverise greke.

8- Kosto e udhetimit paguhet nga punonjesi i ftuar.(vleresohet se do te jete 30-50 euro)

9-Testet do te behen brenda ne autobuset ne te cilet do te udhetohet,ne piken kufitare te kapshtices,dhe ne vazhdim ato do te dergohen ne laboratoret e kontraktuar ne selanik.

10-Deri ne perfundim te analizave,punonjesit do te karantinohen ne njesite e akomodimit te perzgjedhura prej kooperatives.

11-Nuk do te pranohen te kalojne qytetare ne forme spontane,por vetem ne mjetet e kompanise te autorizuar dhe certifikuar per procesin ne fjale.

12-Procedurat do te plotesoehen brenda dy ditesh,dhe ne vazhdim,kompani e udhetimit,rakordon lidhur me levizjen e punonjesve,dhe dorezon listen e udhetimit prane organeve policore kufirare shqiptare dhe greke,te cilat kryejne edhe kontrollet e sigurise.

Persa i perket punonjesve te interesuar te punesohen ne kete sektor,do te duhet te aplikojne ne platformen on line www.punenegreqi.gr dhe brenda 3-4 dite,do te kene perfunduar kontratat e punes prej punedhenesve.

Vjen te permendet se per here te pare,i gjithe procesi i pajisjes me dokumentat e nevojshme eshte falas,dhe nuk do te jete e nevojsme pajisja me vize pune,duke iu kursyer emigranteve edhe pagesat e veprimeve konsullore dhe burokracite e pa nevojshme.

Ministri grek i bujqesise falenderoi qeverine shqiptare,por edhe deputetin Balla,krehun e kooperatives se fermereve te imathias Kristo Janakaqi,aktivisten shqiptare Arminda Plangarica,dhe kedo ndihmoi per zgjidhjen e shpejte te ketij problemi.

Sigurimi i krahut te punes ne sektorin e bujqesise,i mundeseson greqise te siguroje prodhimin fruta perimeve,si per tregun vendas,edhe per eksportet ne vender e rajonit,te cilat vleresohet se do te jene 30%me shume se nje vit me pare.

Αρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο.

Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες – Κείμενο νόμου

1. Εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας, που απαλλάσσεται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4251/2014 (Α’ 80), δύναται να υποβάλλει, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, προκειμένου να τον μετακαλέσει για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία. Η αίτηση, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία και η ιθαγένεια του προς απασχόληση πολίτη τρίτης χώρας, αποστέλλεται είτε μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συνοδεύεται από:

α) Παράβολο (κωδ. 2113) και αποδεικτικό καταβολής του, ύψους εκατό (100) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και δεν επιστρέφεται,

β) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι:

βα) θα απασχολήσει τον συγκεκριμένο πολίτη τρίτης χώρας για περίοδο απασχόλησης είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία εισόδου στην ελληνική επικράτεια,

ββ) θα καταβάλει το σύνολο των απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών,

βγ) θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212),

βδ) θα εκπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεών του, όπως αυτές απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τη σύναψη σύμβασης εργασίας, την οποία, λόγω έκτακτων αναγκών, αδυνατεί να συνάψει εγκαίρως για την αντιμετώπι