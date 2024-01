Humb gjurmët prej 24 orësh anija e peshkimit e rrëmbyer në Durrës

Mbetet mister vendi ku marinari egjyptian po mban peng dy peshkataret shqiptare. Autoritetet portuale ne Durres kane kerkuar ndihmen e nderkombetareve por akoma nuk ka ndonje informcionmbi fati e tyre.

Sipas policisë dhe autoriteteve të tjera nuk ka asnje sinjal nga marinari egjiptian i cili ka marre persiper pengmarrjen e peshkarexhes "Çelepia 2", ne bordin e se ciles ndodhen edhe dy marinare shqiptare Dhimiter Malja dhe Luan Mema.

Autoritetet shqiptare ende nuk kane informacion mbi koordinatat e vendodhjes se peshkarexhes.

Prej se merkures te gjithe aparaturat sinjal percjellese te anijes jane fikur, duke shkeputur cdo kontakt.

Egjiptiani Adel Mohamed Sallam per here te fundit e kontaktoi me bashkekombesin e tij, duke pohuar se anija “Çelepia 2” eshte mare peng nga ana e tij.

Per lirimin ai kerkon 70 mijë euro, në të kundërt kërcënon se do të fundosë anijen së bashku me 2 marinarët shqiptarë.

Per te konfirmuar pengmarrjen egjiptiani i ka derguar pronarit te anijes Murat Celepia, foton e njerit prej marinareve te lidhur me litar e zixhir. Kurse vendi i fundit qe ka deklaruar se ndodhet eshte në afërsi të Aleksandrisë në Egjipt.

Per te hedhur drite mbi pengmarrjen, motivin qe ka detyruar egjiptianin te kryeje nje akt te tille, prokuroria e Krimeve të Renda dhe Policia e Durrësit kane nisur hetimet.