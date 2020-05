Covid, në Spanjë 281 viktima në 24 orët e fundit, rritet numri i të shëruarve

Numri i përgjithshëm i vdekjeve nga koronavirusi në Spanjë u rrit në 24.824 pasi në 24 orët e fundit u regjistruan 281 viktima të tjera për shkak të infeksionit nga koronavirusi. Gjithsesi shifrat janë në ulje teksa të enjten pati 268 vdekje.

Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, në Spanjë numri i rasteve të reja me Covid-19 u rrit në gjithsej 215 216 nga 213.435 një ditë më parë.

Megjithatë Spanja ka arritur të shërojë pjesën më të madhe të pacientëve të saj. 132,929 persona e kanë kaluar sëmundjen dhe aktualisht janë vetëm 79,695 të infektuar aktivë.

Të martën, Kryeministri Pedro Sanchez përpiloi një plan me katër faza për heqjen e masave, me synim rikthimin në normalitet nga fundi i qershorit, kur do të hapen edhe plazhet. Sidoqoftë, zona të ndryshme të vendit do të ecin me shpejtësi të ndryshme përmes fazave, në varësi të shkallës së zhvillimit të infeksionit dhe kritere të tjera, si qëndrimi karshi rregullave të distancimit social.