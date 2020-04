Thaçi dekreton Avdulla Hotin e LDK-së si kryeministër të ri të Kosovës

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi ka nominuar për kryeministër të ri të Kososvës Avdullah Hotin, ndërsa tha se qeveria e re do të zgjidhet brenda pak ditësh në Kuvend.

Thaçi tha se pas takimit që pati me përfaqësuesit e partive politike në vend, të gjithë janë dokort për krijimin e një qeverie të re, përveç një partie politike.

“Jemi në një situatë kur qeveria është rrezuar me një mocion mosbesimi në bazë të Kushtetutës së Kosovës dhe përfaqësuesve legjitim me 2/3 e deputetëve. Këto veprime politike janë të rregulluara qartë me Kushtetutë. Pas takimit me të gjithë përfaqësuesit e partive në Kuvend vlerësojnë se Kosova duhet të kenë një qeveri të re me përjashtim të një partie politike. Avdullah Hoti e kam nominuar si kryeministër të ri për Kosovën. Në ditët në vijim një qeveri e re mund të emërohet në Kuvend në përputhje me Kushtetutën”, tha Thaçi.