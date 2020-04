“Paguajme 400 mije leke per buke e salcice”, qytetari denoncon skandalin me hotelin-karantine

Nje qytetar ka denoncuar ne adresen e Lajmifundit.al ate qe po ndodh me hotelet e pajtuara nga qeveria shqiptare per karantinimin e personave te kthyer nga jashte shtetit pas mbylljes se kufijve nga koronavirusi.

Qytetari shprehet se ka paguar vete gjithcka, me nje shume 300 euro ne nje hotel ne Tepelene ndersa ka derguar edhe fotografite e ushqimit qe u serviret: buke e salcice!.

Qytetari: Per ne qe po paguaj hotelin 400 milek imarim borxh skuptohet as njeri

Qytetari: As gje na than Ska otele na Lan 2 dit ne dokan e na than pagoni 25 milek nata ose rrini ktu igjetem borxh se atije srrihesh me ne te ftot.

Qytetari qe iu drejtua portalit Lajmifundit.al e ka shoqeruar denoncimin e tij me foto nderkohe qe qeveria ka deklaruar se te riatdhesuarve do tu paguaje 21 euro nata hotelin duke u lene shtetasve vetem 7 euro shpenzim ne dite.

Mesa duket ky vendim nuk eshte zbatuar ne hotelet ne jug te vendit ku qytetaret ankohen per shpenzimet e shumta dhe per trajtimin skandaloz qe po u behet duke i mbajtur ne kushte te papershtatme./lajmifundit.al