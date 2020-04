Koronavirusi, Ruçi kritik me masat: Të mos i privojmë qytetarët nga të drejtat që ju jep ligji, ne nuk jemi zotër

Kryetari i Kuvendit, Gramoz Ruci në nisje të seancës parlamentare njoftoi punën e deritanishme të komisioneve parlamentare, që i kanë zhvilluar mbledhjet on line, por edhe gjithë institucioneve të tjera të shtetit.

Sipas tij, edhe pse në emergjencë duhet të garantojmë funksionimin e shtetit të së drejtës.

“Kemi pasur 27 mbledhje të komisioneve të përhershme, të gjitha komisionet kanë qënë tepër active, por ngarkësën më të madhe e kanë pasur Ligjet, Ekonomia dhe Siguria. Edhe pse në emergjencë duhet të garantojmë funksionimin e shtetit të së drejtës, kërkohet angazhim më i madh, cdo deputet të ketë kohën e duhur në dispozicion. Konsultimi public nuk duhert të zbehet. Mbledhjet janë të regjistruara dhe transmetohen në TVSH. Kjo solli impakt pozitiv në rritjen e transparencës. Kuvendi ka ndjekur me rëndësi Reformën në Drejtësi.

Po ndjekim me rëndësi edhe plotësimin e vakancave në Gjykatën e Lartë. KLGJ i propozoi Presidentit 3 anëtarë, Presidenti i dekretoi të tre kandidaturat. Në mbledhjen e kaluar zgjatëm afatin e komisionit të reformës zgjedhore. Pritet që ky komision të mblidhet brenda kësaj jave. BSH ka vijuar punën me Mbledhjet e Këshillit Mbikëqyrës të mbajtur on line, Avokati i Popullit, Prokurora e Përgjithshme, KLGJ, AMA, etj kanë vijuar po ashtu punën. KLGJ dhe KLP të informojnë Kuvendin për veprimtaritë e tyre. Edhe pse në kohë jo normale drejtësia duhet të jepët si në kohë normale”,- tha kryeparlamentari.

Sa për pandeminë, kryeparlamentiari tha se strategjia e daljes nga kriza nuk duhet të cënojë të drejtat e njerëzve.

“Daja nga kjo pandemi nuk do jetë e menjëhershme por e kujdsesshme dhe graduale. Gjatë kësaj kohe duhet të bashkëjetojmë me të. Strategjia e daljes nga kriza nuk duhet të cënojë të drejtat e njerëzve. Ne nuk duhet t’i proivojmë nga të drejtat e garantuara me ligj, ne nuk jemi Zoti. Strategjia e daljes të sigurojë harmoni edhe për bizneset, të nxisim tregjet por nga ana tjetër të mbrojmë edhe konsumatorët”,- tha ai.