Stuhi dhe rreshje shiu, ja si do të jetë moti për ditën e sotme

Gadishulli i ballkanit po ndikohet nga masa ajrore të paqëndreushme më të freskëta Atlantike të cilat do të kushtëzojnë mot të paqëndrueshëm në territorin e Shqipërisë.

E Mërkurë dt 29 Prill 2020 moti do të mbetet jetë me vranësira mesatare deri të dendura dhe rreshje shiu me stuhi në zonën perëndimore me aktivitet kryesor në pjesën e parë të ditës. Era do të jetë me drejtim Jugperëndim (SW) me shpejtësi 10-15 m/sek në bregdet.Valëzimi do të jetë i forcës 5 me lartësi vale 1,0 -1,5 metër në det të hapur.

Temperaturat do të jenë me rënie në mesditë.

Temperaturat min dhe max:

Zonat malore 8/19°C

Zonat e ulëta 12/23°C

Zonat bregdetare 13/22°C