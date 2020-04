Shenjat e fatit, parashikimi i horoskopit per diten e sotme, 29 prill 2020

Dashi

Sot, sigurohuni që të keni biseda të rëndësishme ballë për ballë, edhe nëse ato janë në internet, veçanërisht nëse ato kanë të bëjnë me financat ose blerjet e mëdha. Ju meritoni shpjegime, prandaj sigurohuni t’i merrni ato.

Demi

Ju mund të ndjeni shumë dhembshuri për njerëzit e tjerë sot, gjë që mund t’ju largojë nga ato që ju nevojiten për të bërë. Nëse afati përfundon, përpiquni të shmangni shpërqendrimet sa më shumë që të jetë e mundur. Në aspektin financiar, do të ndjeni shumë pasiguri.

Binjaket

Ju përpiqeni të jeni mendje hapur për të njohur njerëzit, por sot do ta keni të vështirë që ta gjykoni një libër nga kopertina sepse ajo do të jetë shumë intriguese.Tregoni durim, sepse koha i zgjidh të gjitha enigmat që keni në kokë.

Gaforrja

Ju jeni mjaft i zgjuar për të mos u përkulur ndaj vullnetit të të tjerëve. Ju e dini që nënshtrimi ndaj presionit të kolegëve thjesht nuk është një mënyrë e shëndetshme për të jetuar jetën tuaj. Ju jeni akoma kapiteni i anijes tuaj.

Luani

Ju dëshironi të jetoni jetën tuaj në mënyrën tuaj, por a jeni të gatshëm të paguani çmimin? Të qënit i pavarur do të thotë që ndonjëherë të jeni gati që reputacioni juaj të mavijoset pak. Mos bëni zgjedhje duke u bazuar te ato që mendojnë njerëzit për ju.

Virgjeresha

Ju nuk mund ta detyroni veten të merrni me të mirë dikë që në të vërtetë nuk dëshiron të bashkëpunojë me ju. Nuk keni pse t’i bëni të gjithë miqtë tuaj. Në çështjet e dashurisë, duhet t’i vendosni pikat mbi i.

Peshorja

Kjo nuk është një ditë shumë e mirë për t’i bërë gjërat vetë. Në vend të kësaj, shumë energji pozitive do të gjenerohet nga partneriteti juaj me dikë. Prania e një personi tjetër do t’ju japë mbështetjen dhe strehimin që ju nevojitet.

Akrepi

Sillni një nga idetë tuaja gjatë një bisede. Mund të marrë vlerësimin që meriton. Nëse nuk e bëni do të ndjeni keqardhje që nuk e provuat. Në vendin e punës nevojitet pak më shume guxim nga ana juaj.

Shigjetari

Një afat pune mund të shtyhet sot. Nëse ndodh, mendimi juaj i parë me siguri do të jetë të rirregulloni ditën tuaj dhe ndoshta edhe të anuloni diçka të rëndësishme. Por, para se të bëni ndonjë gjë drastike, shikoni se çfarë mund të bëni për të negociuar.

Bricjapi

Bëhuni krijues dhe përpiquni të kaloni më shumë kohë me njerëzit. Jo vetëm që aftësitë tuaja sociale janë më të mira se kurrë, por ka mijëra njerëz që ju mungojnë dhe do të donin të kalonin kohë me ju, madje edhe virtualisht.

Ujori

Lajmi i mirë është se sot më në fund do të keni mundësi të mbyllni derën për çështjet e kaluara të punës. I gjithë uji është nën urë tani dhe ju mund të ndjeheni të lirë të filloni të përqendroheni në synimet më produktive dhe pozitive. Ju keni mësuar disa mësime shumë të vlefshme dhe i keni gjërat nën kontroll.

Peshqit

Mundohuni të mos i censuroni fjalët ose veprimet tuaja sot. Kur hapeni dhe thoni atë që vërtet mendoni pa u shqetësuar sesi tingëllon për njerëzit e tjerë, ju e lironi veten të mendoni ide më të mëdha. Me partnerin duhet të kaloni më shumë kohë./bw