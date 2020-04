“Pavarësisht dy goditjeve, nuk u gjunjëzuam”/ Rama: Të prekurit nga tërmeti do t’i kthejmë në shtëpi

Kryeministri Edi Rama zotohet se të gjithë ata qytetarë qe janë prekur nga tërmeti i 26 nëntorit do të kthehen në shtëpi.

Në një postim në “Facebook”, kreu i qeverisë tha se pavarësisht dy goditjeve që ka pësuar vendi, Shqipëria nuk u gjunjëzua dhe inkurajon se kjo situatë do të tejkalohet me sukses.

Mes të tjerash, ai theksoi se projektet per Rindërtimin janë duke u mbyllur dhe se kantieret nisin punën në muajin qershor.

“Pavarësisht dy goditjeve të rënda që na ranë mbi kokë dhe sollën shumë taksirate për njerëzit e për vetë shtetin, Tërmeti dhe Armiku i Padukshëm, ne nuk u gjunjëzuam dhe me durim e me mundim, do t’ia dalim me sukses e do të ringrihemi më të mirë e më të fortë, sëbashku. Të gjithë të prekurit nga tërmeti do t’i kthejmë në shtëpi siç jemi zotuar. Tanimë planet janë bërë, projektet po mbyllen, procedurat e shumë garave janë në proces dhe në qershor nisin Kantieret e Rindërtimit”.