Në lidhje direkte pa pantallona, kamera nxjerr zbuluar gazetarin…!

Një situatë e sikletshme ndodhi ditën e djeshme, përgjatë një lidhjeje direkte me “Good Morning America” dhe për të gjithën duhet fajësuar askush tjetër veçse karantina.

Gazetari i ABC News, Will Reeve po fliste rreth farmacive që përdorin drone për të dërguar medikamentet dhe e pa të udhës të vishte veçse një këmishë dhe xhaketë, pa pantallona.

Fundja po raportonte nga shtëpia dhe askush nuk do ta shihte. Por këndi i gabuar i kamerës, e nxori zbuluar dhe Twitter-i nuk ia kurseu komentet e shumta.

Gazetari e mori me sportivitet situatën duke thënë se nuk do të gjejë ndonjëherë punë si operator.

I have ARRIVED*

*in the most hilariously mortifying way possible https://t.co/2NQ85QEJVr

— Will Reeve (@ReeveWill) April 28, 2020