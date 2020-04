Mjeku Sulçebe: Nuk do ketë rritje të infektuarish, në verë do kemi përmirësim, vjeshta mund të ketë një rikthim

Mjeku Genc Sulçebe në lidhje me situatën e COVID-19 tha se me ardhjen e verës do të ketë një ulje të numrit të të prekurve.

Ai shtoi se mund të ketë një rikthim në vjedhtë, por popullata do të jetë e imunizuar dhe duhen mbajtur maska dhe distanca.

“Nuk mundoj se në të ardhmen do të kemi një rritje të numrave, duke pasur parasysh edhe masat që mund të jenë edhe më të lira. Kemi edhe favorin e ardhjes së verës, pasi ky virus ka, ashtu si gripi, rrugët e shpërndarjes janë ato të frymëmarrjes.

Do të kemi një përmirësim në muaj e verës, por me ardhjen e vjeshtës nuk e dimë. Unë e mendoj se do të kemi një rifitim të imuniteti dhe mendoj se do të kemi një vjeshtë normale dhe me masa të shtrënguara. Duhet të mbajmë maska, do të mësohemi me to dhe do të mbajmë distancë”, u shpreh Sulçebe.