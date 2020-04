Deklarata qe shkaktoi irritim ne publik, Erion Brace pergenjeshtron Ilir Beqajn: Nuk preken pensionet

Erion Braçe, zv.kryeministri i vendit, në një lidhje direkte me studion e “Dita jonë” në A2, reagoi në lidhje me propozimin e Ilir Beqajt për uljen me 10% të pagës së të punësuarve në sektorin publik dhe prekjen e pensioneve suplementare.

“Nuk jam dakord me propozimin. Zoti Beqaj ka dhënë një mendim të tijin, që është në të drejtën e tij. Por, edhe unë kam të drejtën të jem kundër.

Nuk ka asnjë iniciativë të qeverisë për të prekur pagat e sektorit publik dhe për të ulur pensionet suplementare”, theksoi Braçe.

“Unë mendoj se buxheti i shtetit ka akoma rezerva në shpenzime, duhet ta administrojë akoma më mirë dhe akoma me më shumë përgjegjësi shpenzimet operative”, shtoi zv/kryeministri.

Në lidhje me menaxhimin e krizës së shkaktuar nga koronavirusi, Braçe nënvizoi se “qeveria nuk ka bërë asnjë gabim në menaxhimin e situatës”. Gjithashtu, ai mbrojti mënyrën se si merren vendimet e qeverisë.

“Nuk e di se çfarë do të thotë që vendimet merren në Facebook. Vendimet merren në mbledhje qeverie, pasi konsultohen me Komitetin Teknik, publikohen në Fletoren Zyrtare, kalohen në Parlament aktet normative, kështu që është kot të merremi me fjalët e atyre që thonë se vendimet merren në Facebook”, deklaroi Braçe.

Kur iu vu në dukje se kryeministri Edi Rama ka thënë nga banesa e tij se kush duhet të dalë dhe kush duhet të qëndrojë në shtëpi në një ditë të caktuar, Braçe tha:

“Në një republikë si e jona, kryeministri është ai që merr vëmendjen. Por, ministrja e Shëndetësisë është ajo që ka firmosur urdhrin dhe ka dalë me kostum në konferencë për shtyp”.