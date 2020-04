“U shtrimë përtokë, ishin dy persona”, roja i parkingut jep dëshminë në ekzekutimin e dy vëllezërve në Durrës

Roja e tregut të makinave në Durrës ka rrëfuer se çfarë i kanë parë sytë një ditë më parë, kur u bë dëshmitar i ekz.ekutimit ma.fioz të dy vëllezërve Viktor dhe Besmir Haxhia.

Roja shprehet se ka parë dy njerëz që iknin me vrap dhe kërkonin të arrinin një makinë. Më pas ai shton se nuk i ka parë mirë ngjarjet sepse kishte shumë pluhur, dhë të gjithë njerëzit janë shtrirë përtokë, në momentin që kanë dëgjuar kr.ismat.

“Në momentin që ndodhi ngjarja unë isha këtu. Tre karikatorë u zbrazën. Unë pashë vetëm një makinë që po kalonte atje dhe dy veta i shkonin nga pas. Makina ikte ngadalë, ndërsa ata të dy shpejtonin që ti arrinin makinës. Nuk e di nëse makina priste ata, a ka ikur këtej makina nuk dihet, se nuk dukej mirë dhe kishte shumë pluhur. U shtrimë të gjithë përtokë. Janë dë.mtuar edhe 5 makina të tjera,”- thotë ai.



Besmir dhe Viktor Haxhia, të dy vëllezër të moshave 35 dhe 37 vjeç janë ekzekutuar me 55 pl.umba pasditen e djeshme në një at.entat maf.ioz, citon syri. Dy vëllezërit, me origjinë nga Puka dhe banues në lagjen nr.15 në Spitallë, po udhëtonin në një automjet të llojit “Golf 6” me targa AA716ZZ, që drejtohej nga Besmir Haxhia, në momentin që janë ekz.ekutuar.



Vëllezërit Haxhia kishin një pikë Exchange, një biznes ku jepnin makina me qira dhe shërbim karotreci në Spitallë. Paraprakisht dyshohet se vr.asja mund të ketë ardhur për shkak të ndonjë konf.likti prej bizneseve, ose të ndonjë borxhi për makinat.

40 persona janë shoqëruar në polici, për të zbardhur detaje mbi ngjarjen e ndodhur dhe kamerat kanë fiksuar mjetin e llojit “Toyota”, nga ku ka dalë breshëria e plu.mbave.