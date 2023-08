Spanja shënon 301 viktima nga koronavirusi në 24 orë, rreth 230 mijë të infektuar

Situata nga koronavirusi vijon të qetësohet disi në Spanjë. Shifrat e fundit që vijnë prej andej tregojnë për një ulje të numrit të viktimave dhe të të infektuarve nga koronavirusi.

Në 24 orët e fundit në Spanjë kanë ndërruar jetë 301 persona, 30 më pak krahasuar me një ditë më parë, ku ishin 331 të vdekur. Në total numri i të vdekurve deri tani është 23 822.

Edhe numri it ë infektuarve të rinj me koronavirus është ulur, 1.308 janë në 24 orët e fundit duke e çuar në 229,422 numrin total të të infektuarve. Kryeministri, Pedro Sanchez, do të prezantojë sot programin e ri të daljes nga lockdown-i.