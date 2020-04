Plani i Mitsotakis, kur e shpall planin e heqjes së masave kufizuese ne Greqi

Kryeministri i Greqisë, Konstantinos Mitsotakis do të shpallë të martën planin e kthimit gradual të Greqisë në një situatë më normale pas një muaji e gjysmë zbatimi të masave kufizuese për koronavirusin.

Filozofia dhe fazat e njëpasnjëshme të planit të tranzicionit në “normalitetin e ri” do të komunikohen nga kryeministri Kyriakos Mitsotakis, të martën 28 prill, në ora 18,00.

Sipas zëdhënësit të qeverisë, Stelios Petsas, zbatimi i planit shtrihet në një periudhë dymujore, nga fillimi i majit deri në fund të qershorit.

Pas përfundimit të masave kufizuese të qarkullimit të qytetarëve që janë në fuqi deri në 4 maj, plani i kompletuar i qeverisë do të fillojë të shpaloset në faza të caktuara, në muajt maj dhe qershor.

Rregulli është që stadet e heqjes së masave kufizuese të kanë një distancë kohore, kështu që të kemi mundësinë e vlerësimit të vazhdueshëm të ecurisë së pandemisë.

Fillimisht do të hapen floktoret, bizneset e shitjes me pakicë dhe të higjienës personale, me rregulla konkrete per shërbimin e qytetarëve.

Në vazhdim do të hapen gradualisht dhe me diferencë kohore ndërmjet tyre sistemet arsimore.

Në një fazë tjetër do të hapen bizneset më të mëdha, bizneset e ushqimit, gjithmonë me kushte konkrete dhe përderisa situata shëndetësore e popullsisë zhvillohet normalisht.

Në vazhdim do të hapen hotelet, fillimisht ato me funksionim vjetor dhe-pasi të zgjidhet edhe problemi i transportit- edhe hotelet sezonale, nga fundi i qershorit, fillimi i korrikut, citon tribuna channel.